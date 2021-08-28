Сегодня, 28 августа, Печерский суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Константина Мельника. Он два дня назад поджег дверь офиса омбудсмена Людмилы Денисовой на улице Институтской, за несколько минут переместился на моноколесе к Верховному суду на улице Орлика и также устроил там поджог.

По информации источников "Страны" в суде, следственная судья Светлана Волкова сегодня удовлетворила ходатайство следственных органов и избрала Мельнику в качестве меры пресечения содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога около 95 тысяч гривен.

Как рассказали наши собеседники из МВД на условиях анонимности, мотивом поджогов послужило то, что Мельник жалуется с 2007 года пытается добиться от госорганов, чтобы ему помогли вернуть жену и троих детей из Беларуси.

По информации самого подозреваемого, ранее он вместе с женой посещали церковь неких неофициальных адвентистов, а сам Мельник даже входил в руководящее звено этого религиозного собрания. Однако потом разочаровался в вере и решил покинуть церковь. Якобы это и стало причиной того, что руководители церкви заставили его жену уехать с детьми в Беларусь и бросить его. С тех пор Мельник писал в разные инстанции, добивался возврата семьи, но ему нигде не могли помочь.

Из Беларуси после поисков жены его депортировали. И он даже жил почти год в импровизированной палатке под офисом омбудсмена. Потом решил бороться более радикально - смастерил подобие огнемета из баллона с воздухом и горючей смесью и пытался сжечь госорганы, в результате чего и был задержан.

Если психиатрическая экспертиза признает его вменяемым, ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч.2 ст.194 УК Украины - "Умышленное повреждение имущества путем поджога".

Палаточный пикет Мельника начался еще при омбудсмене Валерии Лутковской и не прекращался даже зимой. Фото: "Страна"

Напомним, поджог офиса омбудсмена Денисовой и Верховного суда случился 26 августа.

"Страна" писала о том, что омбудсмен Денисова уверена, что поджигатель ее офиса делал это на заказ.