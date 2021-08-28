В субботу, двадцать восьмого августа, в Критском море затонул сухогруз Sea Bird. Судно плыло из Украины в Тунис, на борту было семь тысяч тонн украинской пшеницы. Инцидент произошел неподалеку от острова Пелопоннес, передает Maritime Bulletin.

По информации журналистов, сухогруз затонул после столкновения с грузовым судном Haya, которое по состоянию на сегодняшнее утро дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения.

Сигнал бедствия Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени. На его борту находилось 16 человек экипажа – их всех удалось спасти.

Напомним, в Египте специалисты нашли корабль, который затонул примерно 2200 лет назад во время землетрясения. Судно столкнулось с каменными блоками в Тонис-Гераклион. А так долго его не могли обнаружить, поскольку оно было скрыто под слоем грязи и камней. Примечательно, что такая же участь постигла и сам город.

Также напомним, что корабль ВМС "Винница" будет переоборудован в музей. Благодаря этому будет сохранен для истории один из последних представителей корветов проекта "1124", как образца кораблестроения 70-х годов прошлого века.