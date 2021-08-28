Сегодня на Донбассе резко обострились бои. Украина заявила об атаке на Авдеевку, которую обстреляли со стороны "ДНР".

Киев заявил, что стреляли по гражданским объектам. При этом пострадали только украинские военные: девять солдат ВСУ получили ранения.

В "ДНР" же обвинили Украину в обстреле Ясиноватой, куда прилетело из Авдеевки - и где пострадало двое гражданских лиц.

Интересно, что все это случилось накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Разбирались в ситуации.

Что произошло под Авдеевкой. Версия Украины

О том, что Авдеевку сегодня утром обстреляли заявило командование оперативно-тактической группировки "Восток". Позже эту информацию подтвердил штаб ООС.

Там заявили, что по населенному пункту стреляли из минометов и 122-миллиметровых пушек. Разрушены гражданские объекты, но погибших или пострадавших нет среди мирного населения нет.

Военные показали фотографии разрушений. Снаряды попали в домовладение и зажгли его.

При этом, по данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, пострадали девять солдат ВСУ.

Это ставит под вопрос версию о том, что из "ДНР" открыли огонь по гражданской инфраструктуре. Ведь ни один гражданский не был ранен. Поэтому можно предположить, что удар наносился по военизированным объектам.

Как заявляют украинские военные, обстрел длится продолжительное время и несколько раз возобновлялся. Из-за этого "Укрзализныця" уже прекратила движение поездов до Авдеевки на три дня.

Что говорят в "ДНР"

Около десяти часов утра - то есть, тогда же, когда и Украина - обвинения в обстрелах выдвинула "Народная милиция ДНР".

Там заявили, что с позиций ВСУ в Авдеевке сегодня утром выпустили тридцать 120-миллиметровых мин, которые накрыли поселок Минеральное в пригороде Ясиноватой.

По данным "республики", пострадало двое гражданских. А в городе заявили о повреждении четырех домов.

"Попадание в жилые дома №22, 26, 29 по ул. Курортная и №21 по ул. Воровского. Жертв нет. Повреждены кровли, окна, фасады домов", - написал у себя в Телеграм "мэр" Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

После этого в "Народной милиции" заявили, что открыли огонь в ответ и подавили огневые точки ВСУ.

Почему началось обострение?

В украинской делегации ТКГ заявили, что это провокация перед визитом Зеленского к Байдену.

"Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - говорится в сообщении.

Также Киев призвал готовиться к ухудшению ситуации на Донбассе во время визита Зе в США.

Впрочем, как именно усиление войны на Донбассе может сорвать переговоры Байдена с Зеленским - это большой вопрос. Обстрелы скорее могут усилить позицию украинского президента, который приедет в Штаты просить денег и военной помощи.

Заявления о том, что "Украина форпост НАТО" звучат куда правдоподобнее под грохот канонады.

Обстрелы также могут сорвать потенциальные договоренности Байдена с Путиным, которые касаются Донбасса. Война обычно связывает руки тем западным политикам, которые решатся на достижение компромисса с Москвой.

Так, мы помним, как авантюра Порошенко по Керченскому проливу сорвала встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине.

В общем, логика украинской делегации в ТКГ явно хромает. Реалистично звучит лишь тезис о том, что до визита Зеленского в США бои на Донбассе могут стать более ожесточенными.