В США суд обязал жителей Мичигана, выбросивших коллекцию порнографии их 43-летнего сына, выплатить отпрыску компенсацию, а также оплатить услуги адвоката.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, родители любителя "клубнички" по имени Дэвид Веркинг отправили на свалку солидную коллекцию материалов для взрослых, включая фильмы и журналы, хотя мужчина просил их не избавляться от нее, а прислать ему по почте.

Коллекция оказалась в доме родителей в Гранд-Хейвен потому, что Веркинг жил там 10 месяцев после своего развода, прежде чем переехать в Манси, штат Индиана.

В своем исковом заявлении к родственникам пострадавший перечислил потерянные вещи: 1605 дисков и кассет с порнофильмами и 50 секс-игрушек. Стоимость этого добра затягивала на более 25,5 тысяч долларов.

Родители Дэвида объяснили, что отправили коллекцию в мусор потому, что когда сын попросил их прислать ее по почте, они почувствовали себя некомфортно. К тому же их беспокоило психоэмоциональным состоянием сына.

В итоге они отнесли порнографические материалы на помойку, а отец Дэвида в электронном письме написал наследнику, что оказал ему "огромную услугу".

Судья стал на сторону Дэвида и обязал родителей выплатить 30 441 долларов компенсации, а также 14 500 долларов адвокату сына.

Как сообщала "Страна", под Запорожьем мужчина снимал порно со своим участием и размещал его в соцсетях.

Также мы писали о случае в Киеве, где коллекторы угрожали женщине разослать ее интимные фото всем знакомым.