В понедельник, 30 августа, в Печерском суде Киева может состояться заседание суда о продлении меры пресечения замминистру обороны времен президентства Порошенко Игорю Павловскому, которого в июле арестовали с залогом почти в полмиллиарда.

Об этом написал адвокат Павловского Ростислав Кравец в своем Тelegram-канале.

По словам юриста, в ночь на субботу, 28 августа, прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения для экс-замминистра. При этом не уведомив официально сторону защиты. Как утверждает Кравец, план был такой: не пустить на заседание адвокатов Павловского и привлечь бесплатных защитников.

После этого Кравец написал в соцсети, что в суд доставили всех фигурантов дела, но суд рассмотрел только меру пресечения для одного, сменив ее на домашний арест.

"Вероятнее всего, заседание будет в понедельник, хотя насколько нам известно, готовились провести его сегодня. Что помешало, пока не понятно", - рассказал адвокат.

Напомним, подозрение Павловскому и двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода объявили в начале июля. В июле суд отправил Павловского под арест с альтернативой залога в 475 млн грн. По версии следствия, Павловский в 2016 году способствовал тому, чтобы заказ на производство двух катеров "Кентавр" получил завод "Кузня на Рыбальском".

"Страна" подробно разбиралась, как "Кузня" Порошенко продавала флоту бракованные катера.