Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении секретных рекомендаций по безопасности, которые он сам же и разработал. Об этом сообщает The Times.

По информации журналистов, Джонсон писал сообщения принцу Саудовской Аравии Мухаммедомбину Салманому, а также общался с бизнесменом Джеймсом Дайсоном с личного телефона. С первым он обсуждал продажу футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед", а со вторым – налоговые льготы.

Примечательно, что в 2019 году Джонсон распространил среди чиновников рекомендации, предупредив их о возможной угрозе взлома личных телефонов и почты. В связи с этим членам правительства рекомендовали не использовать личную технику для работы.

Напомним, до этого премьер Великобритании Борис Джонсон вместе с принцем Уэльским Чарльзом пришел на открытие мемориала погибшим правоохранителям, что обернулось для него целым испытанием из-за проблемного зонта.

Инцидент с зонтом чуть было не сорвал все траурное мероприятие, так как неудача главы правительства сильно рассмешила присутствующих гостей.

ранее мы писали, что Джонсон поддержал сборную Англии перед матчем с Украиной на Евро-2020 стоя на флаге.

Также сообщалось, что премьер Великобритании тайно женился на матери своего шестого ребенка Кэрри Саймондс.