Сегодня в Украине отмечают День памяти защитников. Президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль утром возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину на Донбассе.

День памяти приурочен к годовщине трагических событий, когда была почти полностью уничтожена колонна украинских войск, которая выходила из под Иловайска.

Как раз накануне Офис генпрокурора обозначился на теме иловайского котла в августе 2014 года.

Украинское следствие заявило, что не имеет претензий к генералам, которые просмотрели окружение сводной группировки ВСУ и добробатов. Зато подозрение выдвинули четырем генералам из РФ. Разумеется, заочно.

"Страна" в седьмую годовщину иловайского котла вспоминает, как это было и какие уроки из поражения можно извлечь даже сегодня.

Почему Иловайск?

Ключевая дата лета 2014 года на Донбассе - это 1 июля. Украина тогда вышла из перемирия и пошла в наступление. Был взят Славянск, а за ним - и весь север Донецкой области. Также силы АТО подошли к Луганску на расстояние, с которого простреливался весь город.

Задачи у ВСУ было две: 1) взять под контроль границу с Россией 2) окружить "республики".

Но с границей не задалось: там оказывали сопротивление не только силы "республик" - их поддерживала и российская артиллерия по ту сторону кордона. Украинские войска, наступавшие "клещами" с юга и севера понесли большие потери попали в котел под Изварино.

Это означало конец "блицкрига" украинской армии.

Не смогли решить и вторую задачу - окружения "ДНР" и "ЛНР".

В Луганске основное противостояние было вокруг аэропорта, который украинские войска пытались деблокировать, начиная с середины лета. Но попытки наступать на Луганск разбивались, и к 1 сентября аэропорт был взят противником.

В Донецкой области силы АТО пытались взять Шахтерск - ключевой пункт на единственной свободной трассе, которая соединяла Донецк с Россией, а также с Луганском (альтернативный путь был еще ранее перерезан украинскими войсками в районе Дебальцева, откуда они уйдут только в феврале 2015 года).

Однако наступление на Шахтёрск было отбито.

Тогда решили пойти другим путем - взять Иловайск, с которого открывалась дорога на ту же трассу. После чего можно было перерезать ее восточнее Шахтерска. И начать окружать Донецк.

От совещания до окружения

План по взятию Иловайска обсуждался 5 августа в Днепропетровской областной администрации, которой тогда руководил Игорь Коломойский.

Было решено, что штурмовать этот населенный пункт должны добробаты - генерал ВСУ Руслан Хомчак считал, что город плохо укреплен и рассматривается противником как второстепенный.

10 августа в атаку пошли батальоны "Донбасс", "Азов" и "Шахтерск". Но их наступление было отбито силами "республик". Через неделю последовал второй штурм - уже при помощи дополнительных сил. На этот раз в город удалось войти с запада, и завязались бои в самом Иловайске.

Со стороны "ДНР" действовали батальоны "Восток" и "Оплот". Там же впервые получил известность полевой командир "ДНР" Гиви (Толстых). А с украинской стороны, кроме перечисленных выше - "Днепр-1", "Свитязь", "Миротворец" и "Херсон". Позже, после того как наступление забуксовало, под город были дополнительно переброшены подразделения ВСУ.

Городские бои были ожесточенными и продолжались до 20-х чисел августа. Но 24 августа - как раз когда в Киеве шел большой парад ко Дню независимости - силы "ДНР" перешли в наступление. Им оказали содействие несколько батально-тактических групп российской армии, которых чуть ранее завели на Донбасс. И уже через город оказался в кольце.

Ситуация усугубилась тем, что прикрывавший тылы батальон "Прикарпатье" начал отступать (а точнее бежать) с такой скоростью, что остановили его только в Кировоградской области.

Остальным повезло гораздо меньше. 27 августа добробаты отступили в окрестности города и оказались меж двух огней - группировки "ДНР" в Иловайске и внешнего кольца окружения.

Разгром

Дальше ситуация начала ухудшаться очень быстро. По "котлу" били как снаружи, так и со стороны Иловайска. Дело шло к тому, что украинская группировка или погибнет, или сдастся в плен.

Президент Порошенко обвинил Россию во вторжении. Путин же предложил организовать коридор для выхода украинских войск. В "ДНР" заявили, что пропустят их - но только без военной техники и тяжелого вооружения.

29 августа выход начался. Но успели пройти только несколько десятков человек, как противник открыл огонь. "ДНР" заявили, что украинские войска, вопреки условиям выхода, взяли с собой военную технику.

Под мощнейшим огнем практически вся колонна была уничтожена

Из окружения живыми смогли выйти около 80 человек. И только по официальным данным, в "котле" остались 366 погибших, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести. Фактические же цифры наверняка гораздо выше.

Причины разгрома

Иловайская история выглядит как цепь ошибок украинского командования. Которые допускались в каждой ключевой точке.

Первая - планирование. Авторы операции недооценили силы противника, позволив своим войскам завязнуть в Иловайске на две недели.

За это время в Донецке, до которого 40 километров, смогли подготовить контрудар и были подключены и российские батальонно-тактические группы.

Вторая - генералы просмотрели вероятность окружения (хотя разведка об этом заблаговременно сообщала).

Третья - это нарушение условий выхода из окружения, из-за чего погибли сотни людей.

С последним украинское следствие так и не разобралось. Поэтому вместо четко установленной информации, бытует три версии.

По первой, которую озвучивали власти, но так и не доказали юридически - противник нарушили свое слово и стал расстреливать украинскую колонну.

По другой версии, будущий глава Генштаба Хомчак отдал приказ выходить с бронетехникой, не получив добро на это у переговорщиков с "республиками".

По еще одной версии, сами же добровольцы не захотели сдавать оружие и технику. И попали под огонь.

Повторимся - спустя семь лет после трагедии украинские следователи точку в этих спорах еще не поставили. И, учитывая, что разбираться в этом вопросе не торопятся, можно предположить, что история с отказом выходить без военной техники - неважно, с чьей подачи - могла иметь место.

Последствия и уроки Иловайска

Результатом Иловайской истории стало понимание, что война перешла на новый этап. Теперь было понятно, что Россия не даст военным путем уничтожить "ДНР/ЛНР" (а именно на предположении о том, что Москва напрямую не вмешается и строилась вся военная стратегия сил АТО начиная с 1 июля).

В такой ситуации продолжать боевые действия для Украины стало не только бессмысленно (все равно поражение "республикам", за которых "вписалась" России нанести не удастся), но и опасно - появилась перспектива разгрома уже украинских войск. Тем более, что после Иловайска фактически развалился весь южный фланг сил АТО.

Именно поэтому украинское руководство быстро согласилось пойти на перемирие.

Так и появились первые Минские соглашения. После чего Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, в котором были предусмотрены очень широкие права для неподконтрольных территорий после их реинтеграции в Украину (своя "народная милиция", прокуратура, суды, права на прямые отношения с российскими регионами и прочее). Правда, дальше этого дело не пошло и положения первых Минских соглашений фактически остались на бумаге.

Что привело к новому витку войны в начале 2015 года, новым поражениям Украины и второй редакции "Минска", которая была куда жестче для Киева, чем первая. Хотя и вторые соглашения до сих пор не исполнены.

В этом смысле попытка украинских властей сегодня отбросить "Минск-2" может привести к обострению боевых действий. И еще более тяжелым условиям следующего мирного договора. По крайней мере, об этом нам говорят уроки Иловайска.