Минздрав предложил рассмотреть разные варианты организации начала учебного года 1 сентября с соблюдение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в ведомстве, проводить линейку и другие торжества 1 сентября не обязательно. Решение о ее проведении будут принимать руководства школ.

В случае проведения линейки Минздрав советует делать это под открытым небом, стараться не смешивать детей разных возрастов и избегать образования толпы, следить за соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Кроме того, министерство советует воздержаться от массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы, максимально сократить время проведения мероприятия.

В случае если праздник не предусматривает скопления детей, рекомендуется организовать его для каждого класса отдельно на свежем воздухе или интерактивно.

Напомним, ранее мы писали, что с нового учебного года школьники начнут получать электронные свидетельства об окончании начальной школы.

Также сообщалось, что в Киеве во время локдауна не планируют закрывать на карантин младшие школы и детсады.