В воскресенье утром, 29 августа, в центре Запорожья произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

"На месте происшествия полиция установили, что двое мужчин возле одного из торговых центров во время внезапного конфликта из пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

После этого, утверждают правоохранители, виновники скрылись с места инцидента на своем автомобиле. Однако их удалось оперативно задержать. Виновниками оказались жители Запорожья 1992 и 1997 годов рождения. По данному факту начато расследование.

В Запорожье неизвестные устроили стрельбу. Фото: npu.gov.ua

Напомним, между двумя селами в Запорожской области на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь", где ранее автоцистерна легла на бок и перекрыла движение, произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Также "Страна" писала, что правоохранители провели обыск в кабинете и в автомобиле мэра Запорожья Владимира Буряка, а также у двоих его советников.