На Соединенные Штаты продолжает надвигаться сильнейший за последние 150 лет ураган "Ида". Сила ветра уже достигает 200 км/ч, передает Telegram-канал "RT на русском".

"Он уже достиг четвёртой категории из пяти. Порывы ветра превышают 200 км/ч и вскоре дойдут до Луизианы. Ураган уже прошёл у берегов Кубы и набирает силу в Мексиканском заливе. Кубинские власти сейчас расчищают завалы, а в западных провинциях восстанавливают электроснабжение", - говорится в сообщении.

В то же время журналисты уточнили, что жители Луизианы покидают свои дома и уезжают из зоны возможного поражения. Из-за этого на трассах образовались многокилометровые пробки.

Ровно 16 лет на штат уже обрушился мощный ураган "Катрина". Тогда жертвами стали более 1,8 тыс. человек.

Напомним, в начале августа стихия обрушилась на Каменец-Подольском, который находится в Хмельницкой области. Были повалены не только деревья, но и электрические опоры и улицы остались без света. Также пострадали и крыши домов.

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