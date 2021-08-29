Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который сейчас находится в России, не сможет выступить в Твери из-за противодействия властей.

Об этом сообщает Deutsche Welle в Телеграме.

Сообщается, что бизнесмен Максим Ларин, организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", на котором должен был выступить музыкант, связал это с предстоящими выборами в Госдуму.

По его словам, полиция сорвала репетицию Линдеманна, блокировав автомобили организаторов. Поэтому концерт на сцене, на которой должен был выступать немецкий музыкант, решили отменить.

Напомним, вчера сотрудники полиции пришли в отель к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в РФ. Ему выписали предписание, а его продюсеру угрожает депортация. Как известно, Линдеманн приехал в Тверь, чтобы спеть на фестивале. Также группа будет выступать на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве.

Самому Линдеманну было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области.

Ранее мы писали, что Тилль Линдеманн показал новое видео про СССР - "Я ненавижу детей".