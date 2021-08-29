Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська после неудачных попыток воплотить в жизнь идею с наймом на работу пожизненно заключенных все же предоставил должность в ведомстве пожизненнику.

Об этом он рассказал в Facebook.

По словам Малюськи, в ведомстве качеством работы нового сотрудника вполне довольны.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - сообщил он.

Также министр добавил, что работу нужно предоставлять всем, кто ее может выполнять. Более того, как объяснил Малюська, в случае с пожизненниками работа станет инструментом социализации в обществе.

"Вообще работать надо всем работоспособным. На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, но и ресоциализация - главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", - заявил Малюська.

Напомним, в интервью "Стране" в прошлом году Малюська рассказывал, что хотел бы устраивать пожизненно заключенных на работу в колл-центр.

А в марте этого года он сообщил "Стране", что не взял никого из пожизненно заключенных на работу, потому что эта инициатива не была в приоритете.

Помимо этого, Денис Малюська назвал Киевский СИЗО "самым крутым стартапом страны" и заявил, что внедрение платных камер стало приносить почти триста тысяч гривен месячного дохода.