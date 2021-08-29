В американском штате из-за лесных пожаров образовался огненный смерч. Фото: Скриншот из видео

Во время масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния, рядом с общиной Ла-Креста, зафиксировали огненный смерч.

Об этом сообщает KTLA5.

Огненный вихрь в высоту достигал нескольких десятков метров. Его пытались потушить с помощью бульдозера и вертолета, сбрасывающего большой объем воды на огонь.

В связи с разрастающимся смерчем пламя подняло в воздух огромные клубы густого дыма и окутало весь регион к северо-востоку от округа Сан-Диего.

На земле и в воздухе с пылающим огнем боролись по меньшей мере 150 пожарных.

Ранее мы писали о том, что в ночь с 15 на 16 августа в Турции загорелись сразу четыре экскурсионных судна. В момент огненного ЧП на борту парусников были люди. Чтобы спастись, люди, которые находились на кораблях, прыгали в воду. 

Помимо этого, мы сообщали, что этим летом окрестностях Иерусалима вспыхнули самые мощные за многие годы лесные пожары. Из-за этого проводилась эвакуация местных жителей. 

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