Понтифик Франциск I, который ранее обещал второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление, теперь желанный гость в украинском Луцке. Римский Папа отметил почетным дипломом Ватикана юную жительницу города (девочке 15 лет) Ульяну Сухачевскую, которая страдает неизлечимым синдромом Дауна.

Об этом сообщает местное издание "Волынь 24".

Весной этого года Ульяна Сухачевская приняла участие в международном детском конкурсе рисунков "Писанка для Папы".

В сопроводительном письме девочка написала: "Привет, дорогой Папа! Пишет тебе Солнечная принцесса из Луцка. Я хочу познакомиться с тобой. Поэтому приглашаю тебя к себе. Будем вместе со всеми рисовать в "Оле-Арте". Люблю тебя. Аморе".

В резиденции Понтифика не оставили без внимания это письмо из Украины. Там ответили, что Ульяна - единственная участница конкурса, которая ничего не попросила лично для себя у Папы Римского. Франциск I не смог не отметить этого и наградил девочку дипломом.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Римский Франциск I в Ираке посетил разрушенную "бывшую столицу ИГИЛ" и заявил, что миир все-равно сильнее войны.