Вчера, 29 августа, в Запорожье произошло очередное огнестрельное ЧП. Здесь, возле кафе на улице Прибрежная магистраль, внезапно начались разборки с применением оружия. В итоге ранения получили пять человек - троих срочно доставили в больницы города, еще двум врачи оказали помощь прямо на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Нацполиции Украины.

"Около 05:00 в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что на улице возле кафе неизвестные открыли стрельбу. На место немедленно выехало руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, патрульные наряды, экспертная лаборатория и медики.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин возле кафе, во время внезапно возникшего конфликта начали стрелять в оппонентов из пистолетов травматического действия. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые ушли от погони на автомобиле "Chrysler". Ориентировка на авто была предоставлена всем патрульным нарядам. И в итоге злоумышленники были остановлены патрулем в районе Северного шоссе. Оба жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас стрелки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", - уточнили в полиции.

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