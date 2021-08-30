В СМИ стала появляться информация о том, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин спровоцировал ДТП в Киеве.

Речь об аварии, которая произошла еще 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

В тот же день появилась информация, что виновником происшествия стал нардеп Трухин. Однако затем со многих сайтов, которые ее опубликовали, она была удалена.

"Страна" выяснила подробности этой истории.

ДТП с Лучано Лучи. Официальная версия

Авария произошла 23 августа. Ford, в котором ехал главный 72-летний арбитр УАФ и его помощник, остановился на красный свет. В этот момент в него врезался другой автомобиль.

Оба мужчины от удара потеряли сознание, были госпитализированы. Их прооперировали, теперь их жизнь вне опасности, сообщала Ассоциация футбола.

Еще раньше околоспортивные СМИ сообщали, что в аварии участвовал и автомобиль марки Audi. Который и врезался в машину арбитра.

Судя по видео с места происшествия, всего пострадали в аварии три авто - Ford, "Ланос" и неидентифицируемый автомобиль (по всей вероятности - та самая "Ауди"). Произошло это на въезде в Киев со стороны Борисполя, где машины тормозят перед светофором.

"Похоже автомобиль Audi ставил скоростной рекорд на трассе... Кто-то совсем не смотрел на дорогу и на полном ходу протаранил притормозившие перед светофором автомобили", - прокомментировали это видео его авторы - паблик "ДТП Киев".

Но обращает на себя внимание другая цитата из этого комментария.

"Уважаемые граждане, несмотря на светлые и патриотичные праздники всё же просим вас не употреблять спиртное перед вождением автомобиля и стараться следить за дорогой, даже если вы настроены предельно патриотично.

Вы же тараните не врагов а чаще всего свои же сограждан братьев", - добавили авторы ролика.

То есть журналисты "ДТП Киев", побывавшие на месте происшествия, предположили, что водитель "Ауди" был пьян. И, судя по намекам, использовал "патриотическую" риторику.

Информация о депутате Трухине

О том, что за рулем "Ауди" был нареп Александр Трухин, сообщили ряд интернет-СМИ.

Со ссылкой на свидетелей ДТП журналисты рассказали, что депутат был пьян, размахивал удостоверением, а до этого пытался бежать с места происшествия.

"В машине Ауди находилось трое мужчин. Все пьяные. После наезда один человек был зажат сзади между сиденьем водителя. Сам водитель был в достаточно сильном алкогольном опьянении. Он попытался скрыться с места аварии, но его задержали", - рассказал источник "Центра".

Издание также публикует фото, сделанное свидетелями ДТП издалека. На нем, как предполагают авторы, в белой рубашке - сам депутат.

На днях появилась информация, что некоторые сайты удаляют информацию о возможной причастности депутата к ДТП.

Об этом у себя в Twitter написал журналист Константин Андриюк (известен по передаче "ЗупиниЛося" о борьбе автохамами). По его данным, некоторые информационные сайты удалили новости о Трухине.

"Все что вам нужно знать о нашей журналистике. Спортивным и не только сайтам предлагают деньги за удаление информации о ДТП с нардепом СН Трухиным и Луче. Кто не хочет всю новость удалять, просят удалить только о Трухина. Цены от 200 $ и выше", - рассказал он.

Главный редактор сайта "Трибуна" Олег Щербаков заявил, что примерно три десятка сайтов или убрали, или изменили новость о Трухине.

Он также привел список сайтов, которые сняли или поменяли новость, убрав оттуда фамилию нардепа.

Мог ли Трухин попасть в ДТП под Киевом?

При этом есть свидетельства, что нардеп от "Слуги народа" действительно возвращался в Киев 23 августа. И именно по той трассе, где случилась авария с арбитром Лучи.

Утром того же дня Трухин принимал участие в церемонии поднятия флага на самый высокий флагшток в Полтаве. Церемония прошла около восьми часов утра.

Как видим, здесь депутат стоит в белой рубашке - как и не установленный человек на фотографии, опубликованной выше.

Александр Трухин на церемонии поднятия флага в Полтаве за несколько часов до ДТП

Ехать до Киева из Полтавы порядка пяти часов. Авария произошла в 15:45. То есть Трухин мог вполне успеть поучаствовать в церемонии, потрапезничать, пообщаться с местным активом - и выехать в направлении столицы.

Местные СМИ сообщают, что накануне выезда Трухин выпивал в полтавском ресторане "Лилея", а по дороге заезжал в ресторан "Каспий".

Важный момент этой истории - отсутствие реакции самого депутата. Он не комментировал слухов о своем участии в ДТП ни прессе, ни в соцсетях. Хотя, конечно, если бы он был непричастен, то сразу бы публично об этом заявил.

Тот же вопрос к полиции - она почему-то слухи об участии депутата не комментирует. Что откровенно говоря странно, учитывая интерес к теме.

Отметим, что в декларации Александра Трухина нет автомобилей марки "Ауди". У него вообще официально нет своей машины - только взятый в аренду Volkswagen Touareg.

Впрочем, в Украине можно пользоваться автомобилями любых своих родственников и знакомых - достаточно взять у них техпаспорт. Или же ездить по доверенности. Поэтому сам по себе этот факт вопросов к Трухину не снимает.

Миллионер, земельный магнат и бывший член БПП

Нардепу Александру Трухину 34 года. Он родился в Днепродзержинске Днепропетровской области. По образованию экономист (горный университет в городе Днепр).

В политику пришел из бизнеса. Работал на агропредприятиях Днепропетровской и Полтавской областей. Возглавлял "Полтаварыбхоз".

В СМИ его называли агробароном Полтавкой области.

Трухин является учредителем агропредприятий "Фиана" и "Экодобробут" (фермерские хозяйства), "Ферко Украина" (закупает зерновые, предоставляет услуги по хранению зерна на элеваторах) и "Андреевка Агро" (выращивание зерновых и масличных культур, оптовая торговля зерном).

Все они, кроме "Экодобробута", который перешел родителям Трухина, уже ликвидированы. Последнее предприятие фигурировало в деле с незаконно раздачей земельных паев.

С 2007 по 2012 года владел компанией в Днепре, которая занимается арендой недвижимости.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду на внеочередных выборах как самовыдвиженец от округа в Полтавской области, но снялся с выборов еще до голосования.

В 2015 году на местных выборах прошел в Полтавский облсовет от "Блока Петра Порошенко".

Александр Трухин

В 2019 году он прошел в Верховную Раду, как мажоритарщик от "Слуги народа". Выиграл на 40-м округе (город Марганец, часть Каменского, Криничанский, Томаковский и Солонянский районы).

Александр Трухин

В Раде Трухин является заместителем главы комитета по вопросам бюджета.

Постов со своей деятельностью на округе нардеп не публикует. Официальная страница в Facebook почти не обновляется. Последняя запись за июль 2019 года. У Трухина на странице всего 622 подписчика.

Женат. Воспитывает двух сыновей.

Судя по декларации, Александр Трухин - настоящий земельный магнат.

В декларации за 2020 год он указал арендованные участки земли в Полтавской области общей площадью 969 533 квадратных метров. В собственности у него - 101 земельный участок общей площадью примерно 92 688 кв м.

По итогам 2019 года Трухин вошел в пятерку депутатов новой Верховной Рады по активам в земле и недвижимости.

Жилья в собственности Трухина в декларации нет. В аренде три квартиры - две в Днепре и одна в Киеве, паркоместо и номер в отеле.

Также за 2020 год Трухин задекларировал 20,9 миллионов гривен, попав по этому показателю на четвертое место среди всех нардепов. Первая пятерка выглядит так: