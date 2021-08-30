Известный аналитик в сфере коммуникаций Минг Чи Куо опубликовал инсайд по iPhone 13.

По его данным, iPhone 13 будет позволять работать с низкоорбитальными спутниками для совершения звонков и смс без сотового сигнала (то есть, минуя операторов сотовой связи).

По данным Куо, эта связь будет в дальнейшем использована для работы других устройств эппл, не только телефонов.

Напомним, ранее сообщалось, что представители компании Apple, следящие за своими пользователями, запатентовали в Офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO) новую функцию для Apple Watch и iPhone по управлению устройствами с помощью дыхания.

Также мы писали, что смартфоны iPhone производства компании Apple будут удаленно сканироваться третьими лицами на предмет фото и видео жестокого обращения с детьми. В случае обнаружения подозрительного контента возможно оперативное обращение в органы законности и правопорядка на владельцев устройств Apple.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Apple также хотят добавить функцию разблокировки Face ID на все свои устройства.