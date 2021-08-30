Уволенный Кабмином с должности замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко все-таки не покинул систему МВД. Он назначен советником нового министра Дениса Монастырского.

Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", Монастырскому, по сути, путевку в большую политику дал именно Геращенко.

"Поэтому ходили слухи, что его оставят заместителем главы МВД и после увольнения Авакова. Но, как говорят, Зеленский настоял, что никого из старой команды остаться в министерстве не должно. Но Монастарский все же добился того, чтоб его старого знакомого все же сделали хотя бы советником", - говорится в сообщении.

Напомним, Арсен Аваков написал заявление об отставке 14 июля. До этого он первым из украинских чиновников разместил в своих соцсетях снимок с Джорджем Кентом, который во время отпуска Кристины Квин возглавлял посольства США в Украине. При этом отставку министра связывали именно с этим.

Верховная Рада поддержала отставку Арсена Авакова 15 июля. За проголосовал 291 депутат.

Новым главой МВД стал Денис Монастырский, его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Рада проголосовала за назначение на заседании 16 июля. "Страна" анализировала, чего ждать от нового министра внутренних дел.