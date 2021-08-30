Журнал Forbes составил новый рейтинг самых богатых российских семей в 2021 году. Этот список впервые возглавила семья богатейшей женщины России, основательницы онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук, против которой были введены санкции СНБО.

Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Как известно, Бакальчук ранее была единственным владельцем компании Wildberries, но 31 декабря 2019 года она передала 1% своему супругу Владиславу, а ее доля снизилась до 99%, что и позволило включить семью в рейтинг. Журнал оценивает их состояние в 13,1 млрд долларов.

На втором месте семья заместителя председателя совета директоров химического холдинга "Фосагро" Андрея Гурьева (6,9 миллиарда долларов).

Далее оказалась семья Аркадия и Бориса Ротенбергов, которая в 2020 году занимала первое место в списке. Совокупное состояние семьи выросло за год на 500 миллионов до 5,95 миллиарда долларов.

Четвертое место заняла семья Михаила Гуцериева, которая в 2015-2019 годах занимала первую строчку рейтинга. Состояние семьи за год выросло на 500 миллионов до 3,7 миллиарда долларов.

Также в топ-5 оказалась семья Евтушенковых, чье состояние за год выросло с 2,3 до 3,2 миллиарда долларов за счет стремительного роста акций Ozon.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей.

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