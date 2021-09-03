17-19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. На мандаты претендуют 14 партий - их ЦИК зарегистрировала и разместила в бюллетене.

Эти выборы отличаются от предыдущих тем, что после них Госдума получит большее влияние на политические процессы в стране. После прошлогодних изменений в Конституцию именно к ней перейдут полномочия по назначению большинства министров в правительстве.

Кроме того, на этих выборах впервые массово примут участие жители неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами.

"Страна" рассказывает главное о грядущем голосовании и его новинках. Представляем все политические силы, их лидеров и программы. А также публикуем данные соцопросов.

Главное о выборах в Госдуму-2021

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе, по которой последние 10 лет проходили выборы и в украинскую Верховную Раду - половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам.

В 2021 году россияне смогут голосовать с пятницы 17-го по воскресенье 19 сентября. На протяжении этих трех дней избирательные участки будут работать по всей стране.

Параллельно стационарным пунктам пройдет выездное голосование.

Уже не в первый раз часть жителей России будут голосовать онлайн. Несмотря на то, что способ уже был апробирован на поправках к Конституции в 2020 году, он продолжает носить экспериментальный характер.

По умолчанию в онлайн-голосовании принимает участие Москва. Кроме того, на этих выборах онлайн-голосование пройдет в таких областях:

Нижегородская,

Курская,

Ярославская,

Мурманская,

Ростовская,

город Севастополь.

Россияне с регистрацией в указанных регионах смогут или проголосовать по Интернету, или прийти на избирательный участок.

Вне конкурса ЦИК присоединил к онлайн-формату жителей "ЛДНР" с российскими паспортами. Они также смогут голосовать прямо из дому.

Подробнее о проведении выборов в "республиках" в материале "Страны".

Впервые на выборах в России отменен день тишины. Агитацию кандидаты и партии смогут проводить до наступления полуночи первого дня голосования - 00:00 пятницы 17 сентября.

Не будет и открепительных талонов. Россияне, независимо от прописки, смогут проголосовать в любом населенном пункте страны. Определиться с избирательным участком разрешается в любое время до начала выборов. Власть нужно об этом уведомить через сайт "Госуслуги".

На протяжении трех дней голосовать смогут и россияне за границей. В Украине участки разместятся в консульствах в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Как сообщили в российском Центризбиркоме, украинская сторона обязалась обеспечить безопасность.

Помимо выборов в Госдуму, состоятся разные местные голосования. Например, на должность главы Чечни вновь будет переизбираться Рамзан Кадыров. Губернатора получит Хабаровский край, где в 2020 году проходили массовые митинги протеста.

Вскроют избирательные урны после 20 часов последнего дня голосования. Данные экзитполов озвучат в 21:00 по московскому времени (сейчас совпадает в киевским) в воскресенье 19 сентября, когда завершит голосовать Калининград.

Впрочем, вечером 19 сентября следует ожидать не только данных опросов, а реальных результатов. Из-за часовых поясов, онлайн-голосования, наличия электронных урн (они сразу отправляют результаты на сайт ЦИК) многие регионы успеют и всё посчитать, и отчитаться перед Центризбиркомом.

Дума с большими полномочиями

Выборы в Госдуму в России традиционно были второстепенными по отношению к выборам президента. С учетом того, что РФ - это президентская республика.

Но после прошлогодних изменений в Конституцию ситуация изменилась. Дума получила дополнительные полномочия. В частности, теперь не президент, а парламент по представлению премьер-министра будет утверждать кандидатуры большинства министров (кроме силового блока, который останется за президентом).

Правда, это не означает, что данные полномочия Дума приобретет сразу после выборов - по Конституции РФ правительство не обязано подавать в отставку после выборов парламента. Таким образом, Кабинет Михаила Мишустина сможет продолжить работу. Если же Владимир Путин решит поменять премьера и министров, за их кандидатуры уже будут голосовать депутаты новой Госдумы.

Также у парламента есть возможность объявить вотум недоверия правительству. После его двукратного объявления президент должен отправить Кабмин в отставку.

Поэтому интересен вопрос - кто будет будет участвовать в выборах и какие у кого шансы.

Участники выборов

В избирательный бюллетень попали 14 партий - полный список смотрите ниже.

Из них, по результатам соцопросов ВЦИОМ, более проходного барьера 5% получат только четыре: ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду". Все они сейчас представлены в Госдуме.

У прочих партий довольно мизерные шансы пройти в парламент.

Соратники сидящего в тюрьме Алексея Навального не будут претендовать на мандаты, как они планировали ранее. Причины разные: уехали за границу, не собрали подписи, не могут баллотироваться из-за связи с экстремистскими организациями (таковыми признаны структуры оппозиционера).

Что касается проходных партий, то здесь стоит отметить два момента.

Во-первых, падение рейтинга "Единой России". Который сейчас, как видно из опросов, немногим более 26%. А разрыв с коммунистами менее 10% и рейтинг КПРФ растет. При этом поддержка президента России Владимира Путина остается высокой. Этот парадокс объясняется просто - у россиян накопилось много претензий к власти социально-экономического характера, но адресуют они их, в основном, не к президенту, а к правительству и Госдуме, которую контролируют единороссы.

Впрочем, у российской партии власти, список которой на выборах возглавили самые популярные (после Путина) российские чиновники - министр обороны Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, есть большие шансы сохранить за собой большинство в Госдуме за счет победы на мажоритарных округах.

Во-вторых, падение рейтинга Единой России - не повод для украинской власти радоваться. Потому что у всех остальных партий, которые могут пройти в Госдуму (Справедливая Россия, ЛДПР и КПРФ) куда более радикальная позиция по Украине, чем у Кремля. В том числе, все они призывают к признанию Россией "ЛДНР". Поэтому если они увеличат свое присутствие в Госдуме, то это может задать тренд ужесточения российской позиции в отношении Киева.

Подробнее расскажем о каждой партии, которая претендует на прохождение в Госдуму в 2021 году.

КПРФ

Представители КПРФ обрадовались первому месту в бюллетене - очень удобно для их среднестатистического (возрастного) избирателя.

Ходили слухи, что 77-летний лидер партии Геннадий Зюганов уступит свое место молодежи, но этого не случилось.

Геннадий Зюганов. Фото с сайта КПРФ

Описывать программу и слоганы коммунистической партии особого смысла нет - они не менялись на протяжении десятилетий. Но изюминка в их программе все же есть.

КПРФ - единственная из парламентских сил, кто выступает против вакцинации от коронавируса. Причем, не только принудительных прививок, а против иммунизации в целом.

В России есть немаленькая часть общества - антипрививочники, которые считают вакцинацию главным вселенским злом. Именно на таких граждан и рассчитана агитация КПРФ.

По поводу отношения к украинскому вопросу позиция у коммунистов более радикальная, чем у Кремля. Зюганов призывает к немедленному признанию "ЛДНР".

"Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для возрождения нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики", - заявляет Зюганов.

ЛДПР

ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским выступает за включение в состав России "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Жириновский. Фото с сайта ЛДПР

Опросы отдают ЛДПР третье место (после "Единой России" и КПРФ) и 9% голосов избирателей.

Но в Госдуме может быть немало их представителей. У политсилы есть мощные ячейки в регионах, в особенности на Дальнем Востоке. Поэтому добрать места соратники Жириновского попытаются на одномандатных округах.

"Единая Россия"

Цель партии власти "Единая Россия", как и на минувших выборах, получить конституционное большинство - более 300 из 450 мандатов.

На голосовании 2016 года в федеральном части списка партии был один человек - лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. Тогда он занимал пост премьер-министра.

В 2021 году Медведев продолжает возглавлять партию, но в списке его нет - так же, как Путина и Мишустина. Ведут политсилу на выборы пять человек:

Сергей Шойгу, министр обороны,

Сергей Лавров, министр иностранных дел,

Денис Проценко, главный врач ковид-больницы в Коммунарке,

Елена Шмелева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ,

Анна Кузнецова, уполномоченная по защите прав детей в РФ.

Сергей Шойгу, Сергей Ларов, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова. Фото: Газета.ру

Региональные списки возглавляют местные главы или известные выходцы. Например, в Москве - мэр Сергей Собянин, в Крыму - Сергей Аксенов, в Чечне - Рамзан Кадыров, в Саратовской области - спикер парламента Вячеслав Володин (он родился в местном поселке) и так далее.

Наиболее активно на федеральном уровне за партию агитируют Шойгу и Лавров - из всех министров они, согласно соцопросам, вызывают у россиян наибольшее доверие.

Владимир Путин напрямую не призывает голосовать за "Единую Россию". Он позиционирует себя как наставник. Выступает перед партией в широком и более узком кругу. Именно на таких мероприятиях президент России озвучивает о мерах поддержки населению, которые он вводит.

Самый резонансный "пряник" от Путина - единовременные выплаты пенсионерам, военным, силовикам и родителям детей школьного возраста.

10 тысяч рублей (около 3600 гривен) получат все пенсионеры, в том числе работающие.

Всем военным и правоохранителям, независимо от звания, начислят по 15 тысяч рублей (около 5400 гривен).

Прямо сейчас - в августе-сентябре - по 10 тысяч рублей от Путина выплачивается всем российским родителям на каждого ребенка-школьника.

Малому бизнесу Владимир Путин пообещал продлить мораторий на запрет проверок до конца 2022 года. А людям из регионов анонсировал запуск программы расселения из аварийного жилья.

По данным соцопроса ВЦИОМ, за "Единую Россию" будут проголосовать 26,4% россиян. Но кандидатам от партии власти прочат победу на большинстве округов. Поэтому, по прогнозам, Единая Россия, может сохранить большинство в Госдуме.

"Справедливая Россия - За правду"

"Справедливая Россия" сейчас представлена в Госдуме. Возглавляет партию Сергей Миронов.

В этом году к политсиле присоединились "Патриоты России" во главе с бывшим коммунистом Геннадием Семигиным и "За правду" воевавшего на Донбассе писателя Захара Прилепина.

Семигин и Прилепин стали сопредседателями партии.

Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин. Фото: СРЗП

Одно из ключевых требований "Справедливой России - За правду" - немедленное присоединение к России "ДНР" и "ЛНР". В остальном они позиционируют себя как левую партию: бесплатное образование, доступные жилье и медицину, гарантированную занятность каждому россиянину.

"Мы боремся за преодоление в России нищеты и глубочайшего социального расслоения", - говорится в предвыборной программе СРЗП.

"Яблоко"

На фоне отстранения от участия в политической жизни Алексея Навального и его соратников, главной партией прозападно-либеральной ориентации в России стала партия "Яблоко" Григория Явлинского (который, кстати, Навального не поддержал).

Григорий Явлинский. Фото: "Яблоко"

В списке партии есть ЛГБТ- и эко-активиты, феминистки.

"Яблоко" выступает за нормализацию отношений с Евросоюзом и США, введение безвизового режима с ЕС, признание суверенитета Украины и Беларуси, открещивание от Донбасса, "справедливое и соответствующее международному праву решение проблемы Крыма".

Впрочем, такая программа не пользуется большой популярностью среди населения. Социологи прочат "Яблоку" 1% голосов.

"Партия роста"

"Партию роста" возглавляет действующий бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он называет себя "конструктивной оппозицией". Сопредседатель - певец Сергей Шнуров.

Титов агитирует за доступ россиян в том числе к иностранным вакцинам от ковида, развитие социального страхования и роли профсоюзов, всяческое содействие государства малому и среднему бизнесу.

Ведут на выборы партию клипмейкер Ирина Миронова, депутат Томской гордумы Елена Ульянова и "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова.

Съезд партии. Фото с сайта "Партии роста"

Социологи прогнозируют "Партии роста" около 1%.