В Пологовском районе Запорожской области выявили случай заболевания животных африканской чумой свиней.

Об этом сообщили в Токмакском горсовете.

Болезнь зарегистрировали в городе Молочанск Запорожской области. Кроме того, вспышку АЧС подтвердили в областной Госпродпотребслужбе, передает сайт "061".

Как сообщается, АЧС циркулирует среди диких и домашних свиней. При этом от вируса нет вакцины и лечения заболевших животных. При выявлении болезни проводится забой всего поголовья, где выявили болезнь. Также вводится запрет на свободное перемещение домашних животных, а также продуктов из них и ряд других ограничений.

Напомним, в марте вспышку африканской чумы у свиней выявили в селе Пиков Винницкой области. В нем развернули деятельность карантинного поста, где полицейские совместно с представителями Госпродпотребслужбы принимали меры по ликвидации и недопущению распространения болезни.

Также сообщалось, что в конце прошлого года на ферме под Омском у свиней нашли африканскую чуму. Животных кормили отходами из коронавирусной больницы.