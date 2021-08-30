Украина отправит первую миссию на Луну в 2022 году, во время которой на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.

Об этом сообщили на первой пресс-конференции "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну".

Так, первая украинская миссия на Луну будет осуществлена силами британской компании Spacebit в сотрудничестве с партнерами из США.

Как рассказал основатель и гендиректор Spacebit Павел Танасюк, миссия обойдется в 1,5 млн долларов.

На Луну будут доставлены камеры и радиационные сенсоры, которые создадут украинские инженеры.

При этом основатель компании заявил, что лунная миссия не позволит Украине присоединиться к странами, которые доставили груз на спутник. На данный момент это удалось только трем странам - США, Китаю и РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАСА отложили высадку на Луну в 2024 году, потому что не готовы скафандры.

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Кроме того, сообщалось, что Илон Маск показал, как выглядит стоящая на взводе ракета Starship, что может полететь на Луну.