Активист Виталий Шабунин, который возглавляет Центр противодействия коррупции работающий на западные гранты, назвал среди ключевых задач ЦПК продвижение механизмов воздействия в отношении "врагов реформ и членов их семей".

Эта формулировка вызвала резкую критику, из-за очевидной параллели с "членами семей врагов народа" времен сталинских репрессий.

Шабунин с 2012 года возглавляет общественную организацию "Центр противодействия коррупции", является членом Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины.

В марте 2020 года полиция открыла против активиста уголовное дело за хищения $142 млн помощи больным СПИДом. Также именно с жалобами Шабунина в США связывают введение санкций против украинских нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского.

Деркач ранее рассказывал, что Шабунин якобы состоит в романтических отношениях с временной поверенной США Кристиной Квин. Так это или нет - неизвестно, однако факт, что Виталий находится в тесных отношениях с американских посольством - неоспорим. Его считают одним из наиболее видных так называемых "соросят" в Украине.

Что Шабунин говорит о "врагах реформ"

Свой пост, озаглавленный "Ключевые адвокационные задачи ЦПК на эти осень-зиму" Шабунин разделил на 2 блока - "Адвокация в Украине" и "Адвокация в глобальном поле".

Первая часть посвящена задачам судебной реформы. Тут Шабунин рассуждает, что "другого шанса не будет", а значит "или имплементируем эту, или Украина останется без справедливости". Также по абзацу посвящено темам защиты и развития антикоррупционной инфраструктуры (кадровые вопросы НАБУ и САП) и вопросу реформы СБУ.

Формулировка "враги реформ и члены их семей" используется в первом пункте второго блока. Там же объясняется и необходимость мер в отношение таких лиц.

В качестве примера "врагов реформ" упомянуты члены Высшего совета правосудия (ВСП)

"Продвижение механизма запрета выезда в США и ЕС для врагов реформ и членов их семей. Когда такой инструмент заработает, то, например, члены ВСП (и их семьи) в цивилизованный мир въезжать не смогут", - рассуждает Шабунин.

Второй пункт касается расширения санкционного механизма против коррупционеров и олигархов, а также упрощение такой процедуры.

Как реагируют на пост Шабунина

Народный депутат Макс Бужанский обратил внимание на близость формулировок "враги реформ и члены и их семей" с формулировкой "члены семьи врагов народа".

"Смелый шаг навстречу коллективизации, простите, коммунизации, нет, короче, смелый шаг предлагает наш дорогой Виталий Шабунин.

Разбавить врагов народа врагами реформ. Согласитесь, когда враги народа вокруг, это пугает, когда враги реформ, как то цивилизованней.

Красивая идея брать в заложники членов семей, и оригинальный подход незаконного давления на ВСП - комсомольский задор продолжает радовать", - написал он.