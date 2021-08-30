Шевченковский районный суд Киева приговорил к 7 годам лишения свободы бойца "Правого сектора" Василия Косяченко, который напал на журналистов "17 канала" Владислава Бовтрука и Андрея Павловского в 2016 году на Майдане Независимости. Судебные разбирательства длились 5 лет.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" Владислав Бовтрук на своей странице в Facebook.

Как он напомнил, в 2016 в ночь на 21 февраля, группа неизвестных во главе с Александром Золотухиным, который сейчас прячется от следствия за границей, хотели похитрить его и Андрея Павловского якобы за то, что "17 канал" принадлежал чиновникам времен Януковича.

"Похитителям тогда удалось заломать нам руки и затолкать в автомобиль, чтобы вывезти в неизвестном направлении, но нас отбила другая группа националистов, которая знала меня и Андрея лично и была не согласна с обвинением Золотухина и Ко.

После этого злоумышленники поехали в офис телеканала, разгромили аппаратную, избили охранника и украли студийное оборудование более чем на 300 тысяч гривен.

Нападавших было более 14 человек, но задержали и привлекли к ответственности только одного, военного капеллана Василия Косяченко", - пишет Бовтрук.

В итоге Косяченко был пойман за рулем автомобиля Золотухина, в котором находилась украденная техника, пистолет, марихуана и бульбулятор. По словам Косяченко, он оказался не в том месте, не в то время, не с теми людьми.

Суд обвинял Косяченко по трём статьям ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 171 УК Украины,

186 - грабеж, 146 - незаконное лишение свободы и 171 - препятствие журналисткой деятельности. Однако, по статьям 146 и 171 Косяченко был оправдан, а срок он получил по 186 - грабеж.

"По сути, если бы Косяченко не был пойман за рулём автомобиля на котором он пытался вывести украденную технику то с большой вероятностью избежал бы ответственности вообще. Не теряйте надежду, вина сама притягивает к себе правосудие, а все виновные будут наказаны...", - написал Бовтрук.

Напомним, недавно мы писали, что суд избрал меры пресечения радикалам, напавшим на журналиста "Букв".

Также сообщалось, что полиция открыла уголовное производство после призывов экс-нардепа к расправе над журналистами "Страны".