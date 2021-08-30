Еще двое судей Верховного суда готовятся уйти в отставку
Вслед за увольнением известного судьи с 20-летним стажем еще двое судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины подала в отставку. Речь идет о Василии Огурецком и Светлане Вус.
Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия (ВСП).
Вопрос об отставке вышеупомянутых судей будет рассматривать 31 августа и 2 сентября.
Светлана Вус работает в Верховном суде 25 лет - с 1996 года.
Василий Огурецкий занимает должность судьи в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года работал судьей в Апелляционном суде Донецкой области.
По данным источников "Страны", массовая отставка судей Верховного суда связана с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны Офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины.
Ранее мы писали, что Верховный Суд отреагировал на критику Банковой о незаконности увольнения Александра Тупицкого из Конституционного суда.
Также сообщали, что Верховный суд отложил рассмотрение дела о санкциях против Козака до 20 сентября.