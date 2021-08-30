В Херсоне нашли бездомную кошку, на ушах которой были набиты татуировки с нацистской символикой.

Об этом сообщила зооволонтер, местная жительница Елена Таран на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что нашла кошку в одном из дворов города, после чего она внезапно пропала. А через некоторое время животное нашли с пятью котятами.

При осмотре кошки в ее ушах обнаружили татуировку видео нацистской символики.

"Они (живодеры - Ред.) сделали ей (кошке - Ред.) татуировки в виде фашистских символов. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа!", - возмутилась Елена.

Также зоозащитница опубликовала соответствующие фотографии, на которых видны набитые на ушах животного татуировки.

Справка. СС - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии. СС - аббревиатура от нем. Schutzstaffeln "отряды охраны", типографская лигатура в виде сдвоенной руны "зиг", использовалась в Германии в 1933-46 годах.

Ранее мы писали, что в Киеве живодеру грозит до восьми лет за сброшенную с седьмого этажа кошку с котятами. К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки.

Также рассказывали, что в Луцке спасатели сняли с дерева кошку, которая просидела там почти неделю.