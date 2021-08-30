Кравчук не будет участвовать в заседаниях ТКГ до нового года - Арестович
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук, 29 июня перенесший операцию на сердце, вероятно, не будет участвовать в ее работе еще довольно долго. Его возвращения не ждут до ноября - конца декабря текущего года.
Об этом 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По словам Арестовича, первый президент Украины сейчас проходит сложную реабилитацию.
"Операция в 87 лет – это всегда очень непросто", - добавил спикер.
Также он сообщил, что пока возглавлять украинскую делегацию в ТКГ будет вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Как рассказывала "Страна", спустя месяц после операции Кравчук все еще находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Также мы писали, что Кравчука выхаживали после оперативного вмешательства в Киевском городском центре сердца.
После того как стало ясно, что в строй он быстро не вернется и задержится на больничном на месяцы, власти заявили, что в ТКГ его заменит Резников.