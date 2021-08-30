В Полтавской области маленькие двойняшки наглотались таблеток от гипертонии, достав их из сумки матери
В Полтавской области маленькие девочки-двойняшки по недосмотру родителей съели много таблеток от гипертонии. Детям было 2,4 года, их срочно госпитализировали на "скорой помощи".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Сообщение о произошедшем поступило утром 30 августа в полицию.
Считается, что дети сами сумели достать из сумки мамы таблетки от гипертонии и съели несколько за раз. Медикам позвонила мать девочек, увидев полупустую упаковку лекарств рядом с детьми.
Дети находятся под осмотром врачей.
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Как сообщала "Страна", в Боярке две школьницы наглотались таблеток и одна из них погибла, после этого восьмикласницы в Умани попали в больницу из-за передозировки таблетками.
Также мы писали о том, что в связи с массовыми попытками суицида среди детей и подростков в Украине заговорили о возвращении "групп смерти" в Интернете. Дети, особенно подростки, находятся в реальной опасности.
Напомним, что Зеленский запретил продажу лекарств в Украине детям до 14 лет.