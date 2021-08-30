В Полтавской области маленькие девочки-двойняшки по недосмотру родителей съели много таблеток от гипертонии. Детям было 2,4 года, их срочно госпитализировали на "скорой помощи".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщение о произошедшем поступило утром 30 августа в полицию.

Считается, что дети сами сумели достать из сумки мамы таблетки от гипертонии и съели несколько за раз. Медикам позвонила мать девочек, увидев полупустую упаковку лекарств рядом с детьми.

Дети находятся под осмотром врачей.

Ранее в Черновицкой области грибами отравилась семья из пяти человек, среди которых двое детей.

Как сообщала "Страна", в Боярке две школьницы наглотались таблеток и одна из них погибла, после этого восьмикласницы в Умани попали в больницу из-за передозировки таблетками.

Также мы писали о том, что в связи с массовыми попытками суицида среди детей и подростков в Украине заговорили о возвращении "групп смерти" в Интернете. Дети, особенно подростки, находятся в реальной опасности.

Напомним, что Зеленский запретил продажу лекарств в Украине детям до 14 лет.