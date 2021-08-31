Российский писатель Виктор Пелевин давно не появлялся на публике, а самая "свежая" его фотография сделана в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио.

Однако изданию о культуре The Blueprint удалось раздобыть его фотопортрет 2020 года.

Писатель ведет затворнический образ жизни. Он так усиленно избегает публичности и даже просто общения с людьми, что уже несколько лет о нем циркулирует много мифов. Например, о том, что никакого Пелевина нет, а тексты от его имени пишет коллектив авторов. Или что он давно затворился в тибетском монастыре или умер.

Редактор The Blueprint Вадим Смыслов в поисков следов писателя нашел и посетил его старую квартиру в Северном Чертаново. Одни соседи рассказали гостю, что знали мать Пелевина, но его самого не видели несколько лет. Другие заверили, что никогда не встречали такого человека.

Пелевин в Токио с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным. Фото: ТАСС

Никому не известен телефонный номер автора, социальными сетями он не пользуется. Если ему нужно позвонить, он сам выходит на связь, как признался режиссер снятого по пелевинскому роману фильма "Generation П" Виктор Гинзбург.

Подготовка материала о Пелевине навела сотрудника The Blueprint на мысль поискать его следы в даркнете - скрытой сети. Журналисту согласился помочь человек с ником Чекист. Он прислал сотруднику ресурса ссылку на Google Doc с фотографиями Пелевина разных лет. На снимке 2003 года писатель запечатлен без очков, на фото 2008 года - с бородкой-эспаньолкой, а на изображении 2013 года его лицо озаряет вспышка. Издание опубликовало только одну фотографию из архива, сделанную в 2020 году.

На снимке изображено лицо мужчины с короткой стрижкой и в очках для чтения.

Чтобы проверить, действительно ли человек на фотографии - Пелевин, автор материала обратился в компанию биометрических технологий. Ее алгоритм, распознающий людей по фотографиям в разном возрасте, обнаружил 75-процентное сходство между старыми и новыми снимками писателя.

"С большой вероятностью это один и тот же человек", - сказали в компании.

На днях "Страна" сообщала о выходе нового романа Пелевина под названием "Transhumanism Inc".

Мы также писали, что новая книга Пелевина не обошла вниманием украинскую тему.