Дело киберпреступника из Полтавы, которого разыскивали 30 государств, передали в суд

Досудебное расследование в отношении организатора киберсети Avalanche завершено. В течение семи лет организованная им группа киберпреступников при помощи вредоносных программ крали деньги граждан многих стран мира.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Уголовное производство расследовали в сотрудничестве с Германией, Грузией, США и Румынией. В 2016 году киберпреступников удалось разоблачить и остановить. Организатора сети задержали, им оказался полтавчанин. В декабре того же года его хотели арестовать, но суд не стал этого сделать. После этого подозреваемый исчез, и его объявили в международный розыск. В декабря 37-летнего полтавчанина вновь задержали, он находился в Киеве.

Сейчас досудебное расследование дела завершилось, в случае признания мужчины виновным он может получить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве задержали хакера-беглеца, которого искали 30 стран мира. Ежедневно организованная им платформа Avalanche инфицировала до полумиллиона компьютеров по всему миру.

Также мы сообщали, что в феврале в Полтаве арестовали одного из ведущих хакеров планеты.