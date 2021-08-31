Сегодня исполняется три года с момента гибели "главы ДНР" Александра Захарченко. Он умер после взрыва в донецком кафе с символичным названием "Сепар".

Захарченко стал первым "главой республики", которого выбирали путем всенародного голосования (не признанного, впрочем, ни в Украине, ни в мире). До этого Александр возглавлял организацию "Оплот" и был одним из командиров "ополченцев".

Версий вокруг этого убийства тянется много. "ДНР" и Россия обвиняют украинские спецслужбы. Киев говорит, что Захарченко пал жертвой внутренних разборок или вообще зачистки со стороны Москвы.

Что стало понятно в этой истории спустя три года - разбиралась "Страна".

Как взрывали Захарченко

"Глава ДНР" погиб 31 августа в 17:28 на входе в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке.

Как вспоминал писатель Захар Прилепин, который плотно общался с руководителем "республики", это заведение открыл один из бывших охранников Захарченко - когда стал депутатом "Народного совета". Ранее на этом месте был фан-магазин футбольного клуба "Шахтер".

Прилепин писал, что Батя (так многие называли Захарченко) любил спонтанно заезжать в разные заведения, "чем изводил свою охрану". Последний такой заезд оказался роковым.

Кафе "Сепар" после взрыва. Фото пресс-службы "главы ДНР"

Вечером 31 августа кортеж "главы ДНР" подъехал к заведению. Сначала в зал вошел охранник, только после этого в тамбур поднялся Захарченко. Тогда раздался взрыв. Взрычатка, начиненная железными шариками, убила Захарченко и его телохранителя.

Серьезные ранения получили еще двое - глава молодежного движения "Оплот Донбасса" Наталья Волкова и "министр" доходов и сборов Александр Тимофеев, более известный как Ташкент.

Как выяснилось позже, взрывное устройство прикрепили над входом, под кондиционером.

2 сентября в Оперном театре прошло прощание с Захарченко, его посетило множество жителей Донецка.

Похоронили "главу ДНР" на кладбище у Донецкого моря. Там ему поставили внушительный мемориал, где каждый год проходят памятные мероприятия.

В память о Захарченко в "ДНР" каждый год проходит акция - в 17:28 (время взрыва в "Сепаре") дают гудок все заводы, сирены оповещения и локомотивы. Так же в этот момент начинают сигналить многие владельцы автомобилей. В этом году акцию планируют повторить.

Как отреагировали в Киеве и Донецке

Власти самопровозглашенной "ДНР" в тот же день заявили, что их лидера взорвали украинские диверсанты. Уже вечером 31 августа появилась информация о первых задержанных. Правда, без указания имен и вообще каких-то деталей.

Также прошла информация, что пропал один из охранников Захарченко - который, видимо, был причастен к убийству.

Более подробную информацию "республика" озвучила только спустя год. Летом 2019-го там заявили, что задержали группу, которая ликвидировала Захарченко и готовила убийства высокопоставленных функционеров "ДНР". Действовала она, как утверждают в Донецке, под руководством департамента контрразведки СБУ.

Заказчиками убийства в Донецке назвали замначальника управления ДКР Сергея Моторина, его начальника Романа Червинского и диверсанта Андрея Байдалу по прозвищу "Швед".

Интересно, что летом 2020 года Байдалу в Киеве со стрельбой задержала СБУ - за незаконное обращение с боеприпасами. Что подняло большой скандал в лагере "партии войны". Заговорили о том, что Банковая, мол, мстит по заказу из Кремля украинским диверсантам, которые убивали крупных деятелей "ДНР".

Имя Андрея Байдалы тем же летом всплывало снова - Россия заявила, что его люди пытались выкрасть их России одного из лидеров "ополчения".

Но вернемся к позиции "ДНР" по Захарченко. В "республике" еще в 2019 году заявили, что те же люди были организаторами еще двух громких убийств - комбатов "Моторолы" и "Гиви".

К слову, по Гиви - он же командир батальона "Сомали" Михаил Толстых - уже весной 2020 года пошли подтверждения с украинской стороны. Офицер спецназа Олег Сугерей дал интервью , в котором рассказал, что взорвала Михаила внедренная к нему "блондинка" из СБУ.

А этим летом нардеп Верховной Рады Виктория Сюмар заявила, что Гиви ликвидировали по прямому приказу президента Порошенко.

Хотя в начале по Гиви, как и потом по Захарченко, Украина заявляла, что его убрали свои же соратники.

На следующий день после убийства "главы ДНР" шеф СБУ Василий Грицак дал пресс-конференцию, где выдвинул две версии - "рука Москвы" или внутренние разборки.

"Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик". А также тех, "кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели", - так в трактовке главы СБУ звучит версия о российском следе.

Вторая версия - "просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как "ЛНР", так "ДНР"".

Понятно, что озвучивал Грицак не результаты следствия, а свои собственные мысли. Впрочем, следствия никакого Украина и не проводила. Хотя СБУ в дальнейшем и обозначалась на этой теме.

Так, в преддверии "выборов главы ДНР" после убийства в "Сепаре", украинская спецслужба опубликовала компромат на Дениса Пушилина, который как раз тогда избирался на место Захарченко. На сайте СБУ появились аудиозаписи переговоров якобы помощника Пушилина Александра Лаврентьева и двух неизвестных.

"Ваша идея понятна: вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента, усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство…", – якобы говорит Лаврьентьеву один из неназванных собеседников.

Однако, судя по всему, эти записи были политтехнологией и вряд ли являются правдивыми. Во-первых, с сайта и ютуб-канала СБУ они почему-то вскорости пропали. Во-вторых, было очевидно, что цель акции - дискредитировать Пушилина, который стал преемником Захарченко.

Версии и последствия гибели "Бати"

Смерть Захарченко, которого в Донецке многие называли "Батя", вызвала короткое междуцарствие в "ДНР".

Там сперва власть принял "премьер-министр" Дмитрий Трапезников. Но затем, после вмешательства Москвы, временно исполняющим обязанности главы стал руководитель "Народного совета" Денис Пушилин.

Он сместил и Трапезникова, и ближайшего соратника Захарченко Александра Тимофеева - "Ташкента", который был очень серьезным игроком в "республике". Тимофеев на посту "министра доходов и сборов" рулил основными денежными потоками в "ДНР". После своей отставки он тут же уехал в Москву.

Сейчас его судьба дала очередной крутой вираж: "Ташкент" находится в российском СИЗО за вымогательство взятки.

В ноябре 2018 года Пушилин победил на "выборах" и с тех пор является "главой ДНР". Он считается фигурой, более лояльной Москве - в отличие от Захарченко, который в чем-то гнул и свою линию, опираясь на личный авторитет как среди "ополченцев", так и среди населения.

Впрочем, это не дает достаточных оснований полагать, что Захарченко убрали по приказу из Кремля. Так как сама Россия большой имиджевые удар (получается, что не смогла защитить "своих").

Да и "глава ДНР" не давал видимых поводов для своей ликвидации.

Правда, он конфликтовал с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, под контроль которого перешли предприятия на Донбассе, отжатые у украинских собственников.

Но даже если это и не понравилось Москве, то вряд ли могло стать поводом убивать главу "ДНР".

Тем более, что опыт бескровной смены власти на неподконтрольных Украине территориях Донбасса российские власти явили еще раньше в "ЛНР", когда Игоря Плотницкого заменили на Леонида Пасечника. Отстранить же Захарченко (если в этом была необходимость) можно было и куда менее демонстративным способом - он часто ездил в Москву.

Через три года после убийства не проявились какие-то признаки достоверности у других версий - например, внутренних разборок. Тот же Пушилин не обладал на момент смерти Захарченко каким-либо силовым ресурсом и никогда не обозначался в подобных разборках раньше. Он вообще был самым "гражданским" в руководстве "ДНР".

Да и понятно, что каждый в Донецке, кто без ведома Москвы решил бы убрать Захарченко, стал бы неминуемо следующим.

Не возникло за это время и новых данных и по украинскому следу (как они, например, проявились пару лет спустя в деле "Гиви"). Хотя по факту именно Киев собрал максимальное число дивидендов с гибели Захарченко.

В тоже время, убийство повлияло на изменение настроений в "республиках".

После взрыва в "Сепаре" усталость местных жителей от неопределенности положения "республик" и от тупикового "минского процесса" многократно выросла. Люди поняли, что в обозримой перспективе ничего с Украиной не решится. И для многих это стало отправной точкой для полной уже интеграции в Россию.

Понимали это и в Москве. Уже следующей весной Путин узаконит раздачу российских паспортов жителям Донбасса. Чем запустит процесс постепенного закрытия окна возможностей по реинтеграции "республик" обратно в Украину.