В Киеве правоохранители совместно с сотрудниками Европола задержали мужчину по подозрению в создании детской порнографии и насилии в отношении малолетнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры на в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.

По ее данным, правоохранители обнаружили серию мультимедийных файлов, на которых изображен процесс сексуальной эксплуатации малолетнего мальчика. Согласно информации Европола, контент создавался на территории нашей страны.

Подозреваемому в создании такого контента мужчине сообщили о подозрении в изготовлении, распространении и сбыте детской порнографии с участием малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины).



Правоохранители установили, что на протяжении четырех лет - с 2018 по 2021 28-летний житель Полтавщины неоднократно насиловал и совершал другие преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы 2013 года рождения. Также мужчина создавал с мальчиком противоправный контент в виде фото-видео материалов, который, согласно заключению эксперта, относят к детской порнографии.



Кроме того, указанный человек загружал и сохранял в личной электронной ящике противоправный контент, а именно фото-видео материалы с действиями сексуального характера с участием малолетнего мальчика.



Следователи полиции также провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых изъяли компьютерную технику и жесткий диск с медиафайлами.



В настоящее время задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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