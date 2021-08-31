Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в участии в провокации накануне выборов в Госдуму РФ . В частности, по его словам. провокации в отношении России в преддверии выборов в Госдуму РФ осуществляются через Украину.

Об этом со ссылкой на Лаврова пишут "Известия" .

В том числе провокаций, которые, по словам Лаврова, осуществляются через Украину, названа рассылка сообщений к иностранным посылающим сообщениям с призывом не отправлять наблюдателей на выборы в РФ.

"Это уже стало известно, что они веером разослали по всем странам требования, чтобы послы направили правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы" - сказал он.

Так, Сергей Лавров сказал, что подобное происходило и в Беларуси. Российский министр назвал действия Украины смешными.

Выборы в Госдуму РФ в этом году будут проходить в сентябре. Они начнутся в пятницу, 17 сентября, и завершатся 19-го числа.

Напомним, "Страна" писала о том, что более 100 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса могут в этом году проголосовать на выборах в Госдуму России .

Также мы сообщали о том, как в "ЛДНР" готовятся голосовать на выборах в Госсдуму России .