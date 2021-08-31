В Ровно 15-летние братья-близнецы с ножом напали на женщину. В результате этого пострадавшая получила ранение спины. Инцидент произошел во вторник, 31 августа, около 9:00 на улице Черновола, сообщает Нацполиция.

Как выяснилось, подростки напали на женщину, которая отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. В полицию о случившемся сообщили очевидцы события. Также на место происшествия вызвали скорую помощь.

Несовершеннолетних злоумышленников патрульные полицейские обнаружили в считаные минуты. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы нападения.

Потерпевшую, 42-летнюю жительницу Ровно с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

А подозреваемых увезли в Ровенское районное управления полиции, где они в присутствии родителей общаются со следователями.

Ранее "Страна" писала о том, что подо Львовом двое селян похитили мужчину и увезли его в багажнике авто, но через 10 км их догнала полиция.

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