В Мариуполе плитку на площади Воинов-освободителей перекрасили из цветов георгиевской ленты в желто-синий. Точнее, некие активисты решили, что плитка по своей цветовой гамме напоминает цвета георгиевской ленты и решили ликвидировать "зраду".

Об этом сообщает местное издание 0629.ua.

Плитку перекрасили вечером в понедельник, 30 августа. Участники акции заявили, что "георгиевской ленте не место в Мариуполе". Также они заявили, что в Украине действует закон о символике, который запрещает георгиевскую ленту.

Плитку на площади покрасили в цвета государственного флага. Фото: 0629.com.ua

Напомним, Рада запретила георгиевские ленточки в Украине в 2017 году. По закону за ее использование положен штраф до 2 550 гривен, а саму ленту или предметы с ее изображением должны конфисковать.

Также мы писали о том, как в конце прошлого года в Украину не пустили немца и россиянку из-за георгиевской ленточки на рюкзаке. Они пытались пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь".

Кроме того, сообщалось, что народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич в прошлом мае внес в Верховную Раду законопроект о признании утратившим силу закона запрет георгиевской ленточки.