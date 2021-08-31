Кабмин Польши обратился к президенту страны Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в граничащих с Беларусью регионах. Поводом для этого стала ситуация с наплывом нелегальных мигрантов.



Об этом сообщает "Спутник Беларусь".

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, ситуация на польско-белорусской остается напряженной.

"Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе - то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства", - сообщил Моравецкий.

Напомним, серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока сложилось и на литовско-белорусской границе. Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают. Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь.