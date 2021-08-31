Сегодня исполняется ровно 6 лет с момента трагичных событий под украинским парламентом на площади Конституции. Тогда во время акции, организованной свободовцами 31 августа 2015 года, националист пронес и бросил боевую гранату в нацгвардейцев.

Митинг был посвящен протестам против изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, предусмотренном Минскими соглашениями.

В результате теракта погибли четверо солдат срочной службы Нацгвардии. Еще около 140 человек - как полиции, так и журналистов - получили осколочные ранения.

Несмотря на очевидность преступления и оперативное задержание по горячим следам подозреваемых, в этом деле до сих пор нет приговора. Зато представители власти регулярно устраивают в этот день фотосессии и возлагают цветы к памятным табличками погибших, вывешенным на стене Рады.

Но главный смысл случившегося - в окончательном отказе украинской власти выполнять Минск-2. Под тем предлогом, что это может вызвать бунт националистов. И вопрос теперь в том, действительно ли так боятся новых бросков гранаты - или же это стало удобным предлогом не исполнять договоренности.

За что голосовали шесть лет назад?

31 августа 2015 года утром в Верховной Раде открыли внеочередное заседание. На нем рассматривали президентский законопроект - об изменениях в Конституцию в части децентрализации.

Его приняли в первом чтении. А вот до второго дело так и не дошло.

Законопроект, среди прочего, вносил в Конституцию внесено упоминание об особом статусе Донбасса - он оговаривался в разделе переходных положений. Это был следующий этап имплементации "Минска" - после того, как Рада осенью 2014 года прописала этот статус в отдельном законе.

В том документе неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей даются широкие полномочия - своя милиция, суды, прокуратура и автономная гуманитарная политика. Правда, закон не вводится в действие, пока в ОРДЛО не будет избрана международно-признанная власть. Но тем не менее, Верховная Рада его раз в год исправно продлевает - как часть обязательств по "Минску".

Вторые Минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года (после разгрома ВСУ в Донецком аэропорту и потери Дебальцево) предусматривали закрепление особого статуса уже не только на уровне закона, но и в Конституции. И в конце лета Порошенко такую попытку под давлением Запада сделал.

Отметим, что упоминание особого статуса в Конституции никак его не фактически не вводило - по-прежнему, нужно было сначала провести выборы в "ДНР" и "ЛНР". А по поводу этого не было даже проблеска взаимопонимания.

Украина отказывалась переходить к вопросу выборов, пока не будет обеспечена безопасность на фронте. То есть - пока не прекратятся обстрелы. Понятно, что это означало "никогда" - в условиях, когда обстрел можно спровоцировать в любой момент. И на этом основании отказаться от политических шагов.

А позже Киев начал выставлять и новые условия под выборы - передача границы, вывод вооруженных подразделений "ДНР/ЛНР", и все это до голосования, а не после, как указано в "Минске-2".

Эти условия оппонирующая сторона исполнять по понятным причинам не собиралась. Поэтому был бы внесен особый статус в Конституцию или нет - без подвижек по выборам это мало что давало.

Кроме, пожалуй, одного - это стало бы важным символическим шагом Украины по пути урегулирования на Донбассе. И могло бы сдвинуть минский процесс с мертвой точки.

Но даже такой теоретический компромисс оказался неприемлемым для "партии войны".

Как убили нацгвардейцев

В день голосования под стенами Рады митинговали несколько тысяч человек. Многие под флагами националистов из ВО "Свобода".

В самой Раде обсуждение сопровождалось потасовками и блокированием президиума. Его оккупировали представители "Радикальной партии" Ляшко, и спикер Гройсман вынужден был вести заседание с трибуны под выкрики "Ганьба!"

Тем не менее, законопроект удалось принять 265-ю голосами в первом чтении.

После этого под парламентом начались стычки радикалов с правоохранителями. Противники документа заявили, что принятием этих норм легализует особый статус "ЛНР" и "ДНР" в составе Украины.

Несколько сотен протестующих предприняли попытку прорваться через кордон силовиков в Раду. В ход пошли дымовые шашки, петарды. В какой-то момент раздался сильный хлопок. Из толпы протестующих в тыл силам МВД бросили боевую гранату.

Она упала под ноги одному из нацгвардейцев, который стоял с огнетушителем. Взорвалась и граната, и огнетушитель.

В результате взрыва погибли четыре срочника Нацгвардии - Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина, Богдан Дацюк. Еще более сотни человек получили повреждения разной степени тяжести.

На видео с площади Конституции попал человек, который бросил гранату. Также на видеозаписях видно, что перед этим еще один человек поджигает дымовую шашку.

Правоохранители оперативно идентифицировали двух причастных к взрыву. Это боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк и боец батальона "Карпатська Січ" Сергей Крайняк.

Гуменюк бросил гранату, а Крайняк зажег шашку, чтобы дым от нее закрыл Гуменюка во время броска. При этом другие протестующие, не понимая, что происходит, стали жаловаться на задымление и потребовали, чтобы шашку бросили в сторону силовиков. В итоге шашка полетела в тыл правоохранителей.

При этом в рюкзаке Гуменюка была еще одна граната и судя по видео, которое предоставило следствие, после первого броска, он засунул руку в рюкзак, чтобы взять еще один боеприпас. Однако условия для этого не подходили, и гранатометчики отступили, воспользовавшись суматохой.

Кадр из отчета МВД

Сотрудники госохраны засекли террористов и проследовали за Гуменюком к метро "Арсенальная". При задержании у него в рюкзаке нашли гранату и чеку от еще одной.

Как идет следствие по бомбисту Гуменюку?

Следствие шло совсем не так, как должно было - оперативно и неотвратимо. Ведь речь шла о настоящем теракте - массовом убийстве, да еще и на глазах у всей страны. Однако судебная тягомотина, несмотря на очевидность преступления, тянется уже седьмой год.

Изначально и суд первой инстанции, и апелляционный играли обвинительным актом в пинг-понг - возвращали прокурору на доработку из-за ходатайств адвокатов. Они говорили о неконкретности обвинения.

Генпрокуратура и правда отнеслась к формулированию обвинения несколько халатно. Она совершенно не разграничила, как того требует уголовный процесс, преступные действия двух обвиняемых - Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка, который бросал только дымовые шашки. Однако ему также вменяют терроризм.

Из-за этой процессуальной казуистики судам и пришлось вернуть обвинение на доработку, что заняло дополнительное время. Кроме того, группа поддержки двух обвиняемых устраивали такой кавардак на заседаниях, что пришлось перевести заседания в режим видео-трансляции - без допуска посторонних.

Сейчас дело с большим скрипом слушается судом присяжных в Шевченковском районе Киева под председательством замглавы суда - Виталия Цыктича.

Суд в прошлом году решил выпустить на домашний арест Сергея Крайняка. Адвокаты же Гуменюка после этого начали требовать освободить и их подзащитного.

Что касается слушаний по сути, то идут они крайне неспешно. Несмотря на то, что с момента теракта прошло шесть лет, суд даже не завершил изучение письменных доказательств обвинения.

Кроме того, в деле более сотни потерпевших, и по каждому из них проводилась судебно-медицинская экспертиза, которую нужно огласить в суде. За одно заседание успевают рассмотреть всего по две-три экспертизы.

Естественно, и адвокаты высказывают протесты по каждому документу и обращают внимания суда на отсутствие каждой запятой или механические ошибки, допущенные следователями.

Адвокаты выдвигают претензии, что все судебно-медицинские исследования делал один эксперт - Давид Валиахметов, которому недавно предъявили подозрение в подделке экспертизы по другому делу. Словом, защита пытается всеми силами добиться признания ключевых доказательств недопустимыми.

Из-за волокиты с исследованиями документов к допросам свидетелей и потерпевших в суде еще не приступали.

Сами обвиняемые вину не признают, хотя у Гуменюка и нашли после задержания гранаты. А на видеозаписи с камер наблюдения у Верховной Рады зафиксировано, что человек в шортах под армейские берцы бросает гранату в толпу. Именно так и был одет Гуменюк после задержания.

Несмотря на тяжесть обвинений, выдвинутых Гуменюку, его группа поддержки регулярно в соцсетях собирает для него деньги и отправляет громадные коробки с передачами в Лукьяновское СИЗО, считая его едва ли не узником совести и "защитником Конституции".

Содержание этих коробок описывают в группах на Facebook так - "необхідні речі, поживна їжа та солодощі".

"Провокация Порошенко". Что думают соратники Гуменюка

Шестую годовщину теракта прокомментировал в Facebook один из высокопоставленных членов ВО "Свобода" Андрей Мохнык. По его словам, бросок гранаты под Радой - это была провокация центральных властей и лично Порошенко.

По мнению националиста, целью было дискредитировать "Свободу" и других праворадикалов. Хотя очевидно, что вряд ли эта партия была главной целью провокации.

Если предположить, что бросок гранаты не был самодеятельностью Гуменюка, а операцией спецслужб с ведома Банковой, то выгодно это могло быть лишь правящей коалиции - "Народному фронту" и "Блоку Петра Порошенко", которые по Донбассу никаких продвижений не хотели.

Но нужно было выполнять требования Запада. Поэтому с одной стороны - в первом чтении особый статус в Конституцию внесли. А с другой - после теракта у Рады появился железный предлог так и не переходить ко второму. Потому что будет бунт националистов, а за ним и незменное "Путин нападет".

Это лишь одна из версий. Ведь, зная украинских радикалов, можно вполне предположить, что они по своей воле и без всякой конспирологии совершили убийство под Радой.

Но даже в таком случае итог был тем же - украинские власти закрыли тему исполнения политической части Минских соглашений и обеспечили себя от давления по этому вопросу на западном фланге. Получив шанс продолжать вялотекущую войну и под этим предлогом творить в стране коррупционный беспредел.

В том же статус-кво ситуация сохраняется и сейчас. Запад, опасаясь волнений националистов, не давит на Киев по исполнению "Минска". И тот факт, что это почти каждый день убивает людей если не под Радой, то на Донбассе - особо никого не беспокоит.