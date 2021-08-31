В Ровенской области у ребенка, которому сделали прививку от полиомиелита, диагностировали паралич. После этого мама девочки судилась с медиками и школой. Кроме того, женщина обратилась в Кассационный гражданский суд Верховного суда с жалобой, которую последний решил удовлетворить частично.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" во вторник, 31 августа.

По данным газеты, прививку от полиомиелита сделали девочке 23 февраля 2016 года в помещении школы. На тот момент ребенку было 11 лет. После укола девочка заболела острым вялым параличем, который был побочным действием вакцины.

По результатам служебной проведенной 25 марта 2016 комиссия установила многочисленные нарушения проведения процедуры вакцинации.

В ноябре 2019 обратилась в суд с иском к коммунальному некоммерческому предприятию "Сарненский районный центр первичной медико-санитарной помощи" и Чемернянской школы I-III ступеней Ровенской области о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного здоровью ребенка.

Мать просила взыскать с ответчика в ее пользу 54 989 грн на возмещение имущественного ущерба и 500 760 грн на возмещение морального вреда, а также судебные расходы.

В июле 2020 года Сарненский районный суд отказал матери в удовлетворении иска, так как она "не доказала наличие вреда, противоправности поведения ответчиков и причинной связи между действиями ответчиков с причиненным вредом".

Кроме того, постановлением Ровенского апелляционного суда от 27 августа 2020 апелляционную жалобу, которую женщина подавала, оставили без удовлетворения, ссылаясь на нехватку доказательств.

В сентябре 2020 женщина обратилась в Верховный Суд и подала кассационную жалобу, в которой указала, что вакцинация осуществлялась:

без наличия кабинета прививки,

без проведения медицинского осмотра ребенка врачом,

без проведения термометрии ребенка,

без наличия разрешения врача на проведение прививки,

без наличия индивидуального плана прививки для ребенка,

без наличия информированного согласия родителей.

"Суды не учли, что действия должностных лиц медицинского учреждения по организации процедуры вакцинации и руководства школы о допуске к вакцинации детей без наличия отдельного помещения для вакцинации, являются неправомерными. Ни медицинское учреждение, ни образовательное учреждение не доводят, что вред произошла по вине третьих лиц", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным газеты, ребенок после прививки и подтвержденного диагноза лежал, не мог сидеть и передвигаться. Не один раз девочку госпитализировали в больницы.

В конце июля 2021 года Верховный Суд Кассационный гражданский суд вынес решение по данному делу и удовлетворил жалобу частично. В частности, решение Сарненского районного суда Ровенской области и постановление Ровенского апелляционного суда отменили, а дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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