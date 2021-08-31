Конституционный суд Украины отказал в открытии конституционного производства по делу назначения на должность министра образования и науки Сергея Шкарлета. Верховная Рада назначила его главой МОН 17 декабря 2020 года. Вскоре после этого появилась информация о случаях кнопкодавства во время голосования.

5 марта в КСУ поступило представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета, подписанное 45 народными депутатами фракций "Голос", "Европейская солидарность", а также внефракционными депутатами. Они просили суд определить, соответствует ли процедура назначения на должность Шкарлета Конституции. Речь шла о случаях не персонального голосования.

"Большая палата на заседании продолжила рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины". По результатам рассмотрения этого вопроса принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении КСУ.

Напомним, 21 декабря, под стенами Офиса президента прошла акция протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины.

"Страна" разбиралась, кому не угодил первый глава ведомства после Майдана, которого привели на эту должности не грантовые структуры.

18 января Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета министром образования и науки.