В Министерстве образования и науки Украины еще не проверили диссертацию нардепа от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Ильи Кивы, которую он защитил в конце апреле этого года.

Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе МОН.

Как заявили в ведомстве, 26 мая учёный совет Института подготовки кадров госслужбы занятности передал аттестационное дело Кивы и электронный экземпляр диссертации в МОН.

В свою очередь МОН отправило запрос в учёный совет, чтобы получить копии соответствующих документов, которых нет в аттестационном деле Кивы.

После этой процедуры всю необходимую информацию, в том числе диссертацию, которая поступит от ученого совета, где защищался Киева, передадут в экспертный совет МОН.

Решение о присуждении нардепу ученой степени кандидата наук по государственному управлению будет принято в МОН не раньше осени.

Ранее "Страна" приводила слова членов ученого совета, в котором защищался Кива, о том, как оценивали его работу.

Мы также писали, что научного руководителя политика уволили через два дня после защиты Кивы.

Кроме того, мы публиковали интервью с нардепом, в котором он комментирует ажиотаж вокруг своей диссертации и обвинения в плагиате.