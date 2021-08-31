Главе политического совета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, вручили ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения ещё на два месяца.

Об этом сообщил его коллега по партии нардеп Ренат Кузьмин в своем Теlegram-канале во вторник, 31 августа.

Как объяснил Кузьмин, поскольку Офис генерального прокурора завершил расследование по делу Медведчука и начал открывать материалы для его адвокатов, мера пресечения в виде домашнего ареста должна быть отменена.

Однако 31 августа, в полшестого вечера Медведчуку вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца.

"Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, т. к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить...

Вопрос: зачем оставлять Медведчука под домашним арестом, если ознакомление с делом происходит не у него дома, а в специальном помещении ГБР, оснащенном двумя стационарными видеокамерами, в присутствии адвокатов, следователя и двух оперативников, один из которых снимает на видео процесс ознакомления своей видеокамерой? И как Медведчук сможет уничтожить 67 томов дела? Да и зачем ему это, ведь прокуроры при расследовании допустили так много процессуальных нарушений, что обвинительного приговора по нему никогда не будет.

Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу. Другими словами, власть просто издевается. И даже не над Медведчуком. Власть издевается над правосудием и всем украинским народом. Что ж, посмотрим какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд?" - написал Кузьмин.

Напомним, 13 мая Печерский суд Киева выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Затем ее продлили еще на два месяца.

Также мы писали, что Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека.