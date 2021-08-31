Министерство цифровой трансформации Украины в Вашингтоне проведет переговоры с представителями компании Google, в рамках которых будет поднят вопрос об открытии официальных представительств компании в Украине.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии каналу "Дом".

По его словам, ведомство очень хочет, чтобы представительства Google и YouTube появились в Украине. Также он добавил, что в условиях российской агрессии необходимо, чтобы контент модерировался в Украине, а не в российском офисе.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам" № 1525-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Как сообщалось, ещё на стадии обсуждения этот документ получил широкую известность как проект о налоге на Google, хотя в списке потенциальных плательщиков также Facebook, Netflix, Booking и другие. Такой налог есть во многих странах мира, в том числе, во Франции, России, Великобритании, США, Канаде и других. Авторы проекта рассчитывают, что новый налог позволит привлечь в бюджет 3 млрд гривен.