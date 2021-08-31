В Центре общественного здоровья рассказали о том, сколько нужно есть овощей для поддержания крепкого здоровья.

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, многолетние исследования среди миллионов людей с разных континентов показали: если мы едим натуральные растительные продукты, это помогает нам быть более устойчивыми к болезням, а еще — улучшает качество и продолжительность жизни.

При этом медики напомнили, что большинство овощей содержит множество витаминов, минералов, пищевых волокон и одновременно полезные калории.

По данным Минздрава, человек ежедневно должен потреблять более 300 г овощей, или же четыре-пять порций. При этом для женщины порция может быть величиной как один кулак, а для мужчины — два кулака. В то же время картофель не должен быть основным овощем и заменять другие.

Кроме того, желательно есть одну порцию бобовых в день: это горошек, фасоль, чечевица.

Также в Центре рассказали, что мужчины всего мира потребляют меньше овощей, чем женщины. Поэтому норму потребления для мужчин желательно увеличить.

Напомним, ранее врачи назвали украинцам десять сезонных овощей, которые стоит включить в свой рацион уже сегодня.

Также мы писали, что в МОЗ украинцам объяснили, сколько и какого цвета овощей и фруктов нужно есть, чтобы оставаться здоровыми.