Представитель украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине нужно сменить название на "Русь-Украина".

Об этом он сказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку в YouTube.

"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь – это мы… русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — заявил Арестович.

Напомним, бывший судья Киевского райсуда Харькова и советник экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский заявил, что приступил к написанию "Конституции государства Федеративная Республика Русь" и призвал всех поучаствовать в этом проекте. Речь идет об идее "переучреждения" государства Украины с ее переименованием в Русь.

Также с такой инициативой выступил известный украинский адвокат Андрей Федур. Он считает, что Украину нужно "переосновать" и переименовать в государство под названием Русь.