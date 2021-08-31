В Алжире, где власти разорвали дипломатические отношения с Марокко, были исчерпаны оставшиеся запасы автомобильного топлива с добавлением тетраэтилсвинца.

Об этом сообщает "Хайтек+" во вторник, 31 августа.

В частности, Алжир стал последней страной, где несмотря на массовый отказ мира от "свинцового бензина", все еще заправляли машины этим топливом.

В материале рассказывают, что в 1924 году появились первые опасения об использовании "свинцового бензина". В тот момент в Штатах на нефтеперерабатывающем заводе компании Standard Oil произошел инцидент, в результате которого погибли и пострадали люди.

Однако, несмотря на эту ситуацию и подобные ей, до 1970-х годов практически весь бензин на планете содержал тетраэтилсвинец.

Ученые, которые провели множество исследований по тетраэтилсвинцу, выяснили, что использование его приводило к более чем миллиону случаев преждевременной смерти ежегодно. Это происходило из-за того, что свинец попадал в атмосферу при выхлопах. Также он оседал в воде и на листьях растений.

К тому же, данный вид топлива создал нагрузку на мировую экономику, которая ежегодно вытягивала из общемирового бюджета до 2,4 трлн долларов.

Позже, в 2002 году, ООН объявила о старте программы по запрету тетраэтилсвинца в топливе. К 2016 году от использования "свинцового бензина" отказались практически все страны мира, кроме Ирака, Йемена и Алжира.

По словам исполнительного директора UNEP Ингера Андерсена, успешное введение запрета на тетраэтилсвинец - огромное достижение для мирового здравоохранения и окружающей среды.

В свою очередь, в международной экологической организации Greenpeace новость о прекращении использования тетраэтилсвинца назвали "праздником окончания одной токсичной эры".

Ранее "Страна" сообщала, как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине. Главный пункт по транспорту - запрет на продажу авто с ДВС, начиная с 2035 года. И готовиться к этому начнут уже сейчас.

Также напомним, что к 2030 году в Украине хотят запретить ввоз автомобилей на дизеле и бензине. Законопроект предполагает ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.