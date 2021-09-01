Туристический поток на Крымский полуостров, куда планируют не пускать туристов без прививки от Covid-19, по итогам восьми месяцев текущего года превысил 7,2 миллиона человек. Такой показатель является лучшим годовым показателем за весь постсоветский период.

Об этом сказал "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов, его слова приводит TACC.

Он заявил, что в текущем году в Крым приехали около 7,2 млн туристов, что на 24 процента больше, чем в аналогичный период 2020-го.

Аксенов добавил, что летом 2021 года в Крыму отдохнуло порядка пяти миллионов человек.

Также "глава" полуострова добавил, что по итогам прошлого года в Крыму насчитали более 6,3 млн туристов. Рекордный показатель зафиксировали в 2019 году. Тогда на полуостров приехало около 7,5 миллиона человек, что является максимальным показателем за постсоветский период.

Напомним, ранее журналист "Страны" Екатерина Терехова, которая отдыхала этим летом в Крыму, рассказала, что из себя сейчас представляет туристическая инфраструктура полуострова, как обстоят дела с сервисом и ценами.

Также мы писали, что в Крыму хотят вакцинировать всех работников сферы туризма.