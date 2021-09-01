Жителю Киеву вместо обещанного смартфона компании Apple - iPhone прислали по почте кирпич.

Об этом "Стране" рассказали в правоохранительных органах.

Курьезный случай произошел во вторник, 31 августа, в одном из отделений "Новой почты" на улице Московской в Печерском районе Киева.

Киевлянин заказал iPhone одной из последних моделей через интернет-магазин з доставкой на отделение почты на Печерске. По информации наших источников в правоохранительных органах, когда он пришел за посылкой, ему выдали аккуратно запечатанную коробку со всеми необходимыми клеймами и печатями производителя. При этом проверять посылку перед оплатой наложенным платежом работники почты не разрешили, сославшись на проблемы с отправителем в случае разрыва заводской упаковки. Поэтому парень распаковывал заказ уже после оплаты.

При распаковке в отделении оказалось, что в увесистой коробке вместо телефона лежит аккуратно отрезанный кусок самого натурального кирпича. Вероятно, расчет мошенников был на то, что распаковка произойдет вне отделения и трудно будет доказать что сам покупатель не смошенничал и не подменил новую трубку кирпичом.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины - мошенничество. Сейчас выясняют контакты отправителей. Организаторам этой аферы в случае поимки грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в столичном отделении "Новой почты" аферистка подменила золотые украшения из посылки на бижутерию.

Также сообщали, что в Киеве полиция поймала почтового вора и раскрыла мошенническую схему.