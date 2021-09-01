Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что они с главой одноименной фракции Давидом Арахамией имели в виду, когда говорили о планах перенимать опыт коммунистов Китая. По его словам, речь шла не о политическом строе, а о достижениях КПК.

Об этом Корниенко сказал в интервью НВ.

Среди таких достижений, по мнению Корниенко, можно перечислить планирование и постановку глобальных целей, таких как организация космических полетов, построение подводных объектов, масштабное расширение железнодорожной сети.

Также, по словам председателя партии, позитивным в опыте КПК является функционирование мериотократии: то есть на руководящие должности в стране назначают самых способных претендентов. Ее хотят также внедрить в Украине в целом, а также во время формирования кадрового резерва "слуг" в частности.

Напомним, этим летом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что принципы правящих партий Украины и Китая совпадают и что Киев должен перенимать опыт Пекина.

Кроме того, Арахамия и Корниенко снялись в хвалебном видео о Коммунистической партии Китая.

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