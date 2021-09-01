Государственная фискальная служба заявила, что экс-нардеп и руководитель партии "5.10" Геннадий Балашов уклонялся от налогов. Ему вручили подозрение, а его недвижимость на 200 млн грн арестовали. Сам Балашов утверждает, что дело против него заказное, а налоги он платил.

О деле против Балашова в Facebook сообщил пресс-центр ГФС.

По информации фискалов, Балашову вручили подозрение в злоупотреблении полномочиями и уклонении от налогов. По версии следствия, он не уплатил 9,6 млн грн налогов в течение 2018 и 2019 года во время сделки по продаже недвижимости. ГФС утверждает, что стоимость была занижена. Теперь суд арестовал 18 объектов недвижимости экс-нардепа, стоимость которых достигает 200 млн грн.

Бизнесмен и бывший нардеп Геннадий Балашов, комментируя в Facebook это заявление фискалов, сообщил, что речь идет о продаже квартиры в столичном доме New York, которая состоялась в 2018 году. По его словам, сделка проводилась через нотариуса, стоимость квартиры определял оценщик с лицензией, а разрешение выдавало Госкомимущества.

По словам экс-нардепа, нотариус оформил сделку, когда все налоги были уже уплачены, а налоговая претензий не имела.

"Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн", – написал Балашов.

Напомним, "Страна" писала о том, что Геннадию Балашову готовят подозрение за постройку дома в охранной зоне Софии Киевской.

Также мы писали, что недавно суд отказался арестовывать бизнесмена Балашова за драку со следователем.