На должность руководителя налоговой претендуют шесть кандидатов. Собеседование с ними проведут в четверг
Комиссия высшего корпуса государственной службы, в четверг, 2 сентября, проведет собеседование с кандидатами на должность нового главы Государственной налоговой службы вместо Алексея Любченко, который стал первым вице-премьер-министром министра экономики.
Об этом со ссылкой на соответствующую комиссию пишет "Интерфакс-Украина".
На должность главы Государственной налоговой службы претендуют:
- и.о. главы налоговой Евгений Олейников,
- замглавы налоговой службы Наталья Рубан и Наталья Калениченко,
- народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий,
- начальник регионального отделения Фонда госимущества в Киеве Александр Кучеренко,
- гендиректор "Харьковстандартметрология" Владимир Величко.
В комиссии добавили, что всего к конкурсу допущены семь кандидатов, однако один из них не прошел тестирование.
Напомним, Алексей Любченко с апреля 2020 года возглавлял Государственную налоговую службу, а апреле 2021 года был переназначен на новый пятилетний срок. Однако 20 мая Верховная Рада назначила его на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.
Кроме того, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский включил Любченко в состав СНБО.
"Страна" подробно ранее рассказывала, кто такой Алексей Любченко.