Комиссия высшего корпуса государственной службы, в четверг, 2 сентября, проведет собеседование с кандидатами на должность нового главы Государственной налоговой службы вместо Алексея Любченко, который стал первым вице-премьер-министром министра экономики.

Об этом со ссылкой на соответствующую комиссию пишет "Интерфакс-Украина".

На должность главы Государственной налоговой службы претендуют:

и.о. главы налоговой Евгений Олейников,

замглавы налоговой службы Наталья Рубан и Наталья Калениченко,

народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий,

начальник регионального отделения Фонда госимущества в Киеве Александр Кучеренко,

гендиректор "Харьковстандартметрология" Владимир Величко.

В комиссии добавили, что всего к конкурсу допущены семь кандидатов, однако один из них не прошел тестирование.

Напомним, Алексей Любченко с апреля 2020 года возглавлял Государственную налоговую службу, а апреле 2021 года был переназначен на новый пятилетний срок. Однако 20 мая Верховная Рада назначила его на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Кроме того, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский включил Любченко в состав СНБО.

"Страна" подробно ранее рассказывала, кто такой Алексей Любченко.